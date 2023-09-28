Myanmar'ın ejderha teknesi takımı Asya Oyunları'na hazırlanıyor

Myanmar'ın ejderha teknesi takımından çeşitli görüntüler

Zamana karşı yarışan Myanmarlı 30 kişilik ejderha teknesi takımı, Hangzhou'da devam eden 19. Asya Oyunları'na hazırlanırken Yangon'un Inya Gölü'nde becerilerini özenle geliştiriyor.

Kürekçiler, 32. Güneydoğu Asya Oyunları'ndan sonra yoğun bir antrenman programına başladıklarını ve Çin'de zorlu rakiplerle karşılaşmaya hazırlandıklarını söyledi.

Myanmarlı 27 yaşındaki milli kürekçi Lin Lin Kyaw, Xinhua'ya yaptığı açıklamada Hangzhou Asya Oyunları'nda başta altın olmak üzere madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Tecrübeli sporcu, takımının ilk üç dereceyi kıl payı kaçırdığı Endonezya'daki 2018 Asya Oyunları da dahil olmak üzere birçok uluslararası yarışmaya katıldı. Ancak Lin, Asya Oyunları'nda madalya peşinde koşmaya kararlı olduğunu, geçmişteki hatalarını düzeltmeye ve ülkesine zafer kazandırmaya kararlı olduğunu söyledi.

"Ejderha teknesiyle ilk yarışımı ulusal bir kürekçi olma ve ailemi gururlandırma hevesiyle 2016 yılında yaptım" diyen Lin, eski bir milli kürekçi olan babasının, onun izinden gitme arzusunu ateşlediğini de sözlerine ekledi.

İki antrenör, 14 erkek ve 14 kadın olmak üzere 28 sporcudan oluşan Myanmar ejderha teknesi takımı, 4, 5 ve 6 Ekim tarihlerinde erkekler ve kadınlar 200 metre, 500 metre ve 1,000 metre ejderha teknesi etkinliklerinde yarışacak.

Myanmar, Hangzhou'da 8 Ekim'e kadar devam edecek olan Asya Oyunları için 28 sporcu, iki antrenör ve federasyondan üç yetkili olmak üzere 33 kişilik bir ejderha teknesi heyeti gönderecek. Heyet 2 Ekim'de Çin'e doğru yola çıkacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Myanmar'ın Yangon kentinden bildiriyor. (XHTV)