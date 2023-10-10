Bago'da sel sularında insanların görüntüleri

Myanmar'ın güneyindeki Bago bölgesinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu sel sularıyla mücadele eden insanların çeşitli görüntüleri ortaya çıktı. Yağışlar, demiryolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

1. Bago'da sel sularında yürüyen insanların çeşitli görüntüleri

2. Sel sularında kürek çeken insanların çeşitli görüntüleri

Myanmar'ın güneyindeki Bago bölgesinde Pazar günü etkili olan şiddetli yağışlar, binlerce kişiyi yerinden etti. Yerel yetkililer Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, yağışların demiryolu ulaşımını da olumsuz etkilediğini bildirdi.

Myanmar Sosyal Refah, Yardım ve Yeniden Yerleşim Bakanlığı'nın Bago Bölgesi'nden sorumlu müdürü U Thaung Shwe, Pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, sel nedeniyle toplam 14.304 kişinin 36 yardım kampında barındığını söyledi.

Yetkili, su seviyesinin yükselmeye devam etmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Myanmar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, Yangon'a giden iki yolcu trenindeki yaklaşık 800 yolcunun sel nedeniyle Pazar akşamı teknelerle Yangon'a nakledildiğini bildirdi.

Pazar günü sel nedeniyle Bago ilçesinden geçen dört yolcu tren seferi de iptal edildi.

Bir demiryolu yetkilisi, Bago bölgesinden geçen demiryolu seferlerinin Pazartesi günü askıya alındığını söyledi.

Myanmar Meteoroloji ve Su Kaynakları İdaresi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bago bölgesinde yer alan Bago Nehri'nin su seviyesinin tehlikeli seviyenin yaklaşık 1,2 metre üzerinde olduğunu bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor. (XHTV)