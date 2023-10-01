Dünya genelinde Güz Ortası Festivali kutlamaları

Nijerya, Myanmar, Avusturya ve Avustralya'da Güz Ortası Festivali kutlamalarından görüntüler ve etkinlikler.

Dosya Boyutu: 234.89 MB

1. Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Güz Ortası Festivali kutlamasından çeşitli görüntüler

2. Myanmar'ın Mandalay kentindeki Güz Ortası Festivali kutlamasından çeşitli görüntüler

3. Avusturya'nın Graz kentindeki Güz Ortası Festivali kutlamasından çeşitli görüntüler

4. Avusturalya'nın Sidney kentindeki Güz Ortası Festivali kutlamasından çeşitli görüntüler

5. Avusturya'nın Graz kentindeki Güz Ortası Festivali kutlamasından çeşitli görüntüler

Çin Güz Ortası Festivali nedeniyle dünya genelinde kutlamalar düzenlendi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da yerel halk ile ülkedeki Çinliler Cuma günü Çin Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek ay pastası ile Sichuan Senfoni Orkestrası sanatçılarının performansının tadını çıkardı.

Myanmar'ın Mandalay kentinde ise Cumartesi akşamı müzik, dans ve şiir dinletilerinin yer aldığı bir kutlamaya yaklaşık 400 kişi katıldı.

Etkinlikte yaklaşık 30 Çinli sanatçı sahne aldı.

Avusturya'nın Graz ve Avustralya'nın Sidney kentlerinde de insanlar geleneksel Çin müziği eşliğinde festivalin tadını çıkardı.

Graz'daki konserde Nanjing Üniversitesi Geleneksel Çin Orkestrası'ndan müzisyenler geleneksel Çin halk müziğinden "Yasemin Çiçekleri" ve "Ankaya Saygı Gösteren Kuşlar" gibi 10'dan fazla parça seslendirdi.

Sidney'de ise Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinden 30'dan fazla Çinli müzisyen İpek Yolu'nun klasik cazibesini ve Çin'in çağdaş moda trendlerini sergileyen bir gösteri sundu.

Graz'da insanlar Güz Ortası Festivali'ni kültürel bir etkinlikle kutladı.

Etkinlik sırasında insanlar Çin kaligrafisi ile kağıt kesme sanatını deneyimlerken Çin çayının tadına baktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mandalay, Abuja, Graz ve Sidney'den bildiriyor. (XHTV)