Üye Girişi
Haberler

Myanmar, Afganistan'ı Geride Bırakarak Dünyanın En Büyük Afyon Üreticisi Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) raporuna göre Myanmar, Taliban hükümetinin ticarete uyguladığı baskının ardından Afganistan'ı geride bırakarak 2023 yılında dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu. UNODC raporunda, Myanmar'ın 2023'de afyon üretimi için kullanılacak arazi alanını yüzde 18 arttırdığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) raporuna göre Myanmar, Taliban hükümetinin ticarete uyguladığı baskının ardından Afganistan'ı geride bırakarak 2023 yılında dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu.

UNODC, 'Güneydoğu Asya Afyon Araştırması 2023' adlı raporunda, bölge ülkelerinin uyuşturucu üretimine dair verileri paylaştı. Rapora göre Myanmar, Taliban hükümetinin ticarete uyguladığı baskının ardından Afganistan'ı geride bırakarak 2023 yılında dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu. UNODC raporunda, Myanmar'ın 2023'de afyon üretimi için kullanılacak arazi alanını yüzde 18 arttırdığı belirtildi.

AFGANİSTAN'DAKİ YASAKLAR ÜRETİMİ YÜZDE 95 DÜŞÜRDÜ

UNODC, raporunda Taliban hükümetinin uyuşturucu maddelere getirdiği yasaklar sebebiyle bölgede afyon üretiminin yüzde 95 düştüğünün altını çizdi. Afyon üretiminde Afganistan'ın yerini aldığı belirtilen Myanmar ile ilgili olarak, raporda şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılında, ortaya çıkan potansiyel afyon üretimi tahmini Myanmar'da 1080 metrik ton ile 2001'den bu yana (1100) en yüksek seviyeye ulaştı. 2022 tahmini ile karşılaştırıldığında yüzde 36'lık önemli bir artışı temsil etmektedir. 2023 yılında Myanmar'da değeri 104 ila 197 milyon ABD doları arasında değişen 5.8 ton eroin tüketildiği tahmin edilmektedir. 58 ila 154 ton arasında eroin ihraç edilmiş ve değeri 835 dolar arasında değişkenlik göstermiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Afganistan Myanmar Afyon Uyuşturucu Suç Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title