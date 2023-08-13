Albüm: Myanmar'da Sel ve Taşkınlar Nedeniyle 45.000 Kişi Geçici Barınaklara Yerleştirildi
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BAGO, 13 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar Afet Yönetimi Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, son günlerde nehir seviyelerinin yükselmesi ve yoğun yağışların tetiklediği seller nedeniyle ülke genelinde 45.000'den fazla kişinin barınaklara yerleştirildiğini duyurdu.
BAGO, 13 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar Afet Yönetimi Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, son günlerde nehir seviyelerinin yükselmesi ve yoğun yağışların tetiklediği seller nedeniyle ülke genelinde 45.000'den fazla kişinin barınaklara yerleştirildiğini duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel