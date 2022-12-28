Myanmar'da Çin'in Desteğiyle Yenilenen Yangon Ulusal Tiyatrosu'nun Devir Teslimi Yapıldı
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YANGON, 28 Aralık (Xinhua) -- Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'daki Yangon Ulusal Tiyatrosu için Çin destekli yenileme projesinin devir teslim törenine katılan davetliler, 27 Aralık 2022.
YANGON, 28 Aralık (Xinhua) -- Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'daki Yangon Ulusal Tiyatrosu için Çin destekli yenileme projesinin devir teslim törenine katılan davetliler, 27 Aralık 2022.
Yangon Ulusal Tiyatrosu'nun Çin destekli yenileme projesi Salı günü Yangon'da resmi olarak Myanmar hükümetine teslim edildi.
Çin'in yardımıyla gerçekleştirilen yenileme projesi Ağustos 2019'da başladı ve Kasım 2022'de tamamlandı. İyileştirme çalışmasında, tiyatro daha yüksek standartlarda modernize edildi. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel