Myanmar'da Çiftçiler Muson Hasadından Umutlu

Myanmar'ın Yangon kentinde yer alan Dala kasabasında çeltik tarlalarında çalışan çiftçiler bu yılki muson hasadından oldukça umutlu. Myanmar yılda yaklaşık 14 milyon ton öğütülmüş çeltik üretiyor, bunun yaklaşık 10-11 milyon tonu yurtiçinde tüketiliyor ve 2-2,5 milyon tonu Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine ihraç ediliyor.