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Myanmar'da Çiftçiler Muson Hasadından Umutlu

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Myanmar'ın Yangon kentinde yer alan Dala kasabasında çeltik tarlalarında çalışan çiftçiler bu yılki muson hasadından oldukça umutlu. Myanmar yılda yaklaşık 14 milyon ton öğütülmüş çeltik üretiyor, bunun yaklaşık 10-11 milyon tonu yurtiçinde tüketiliyor ve 2-2,5 milyon tonu Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine ihraç ediliyor.

Myanmarlı Çiftçiler Çeltik Hasadından UmutluMyanmar'ın Yangon kentinde yer alan Dala kasabasında çeltik tarlasında çalışan bir çiftçi, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

YANGON, 14 Temmuz (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde yer alan Dala kasabasında çeltik tarlalarında çalışan çiftçiler bu yılki muson hasadından oldukça umutlu.

Myanmar yılda yaklaşık 14 milyon ton öğütülmüş çeltik üretiyor, bunun yaklaşık 10-11 milyon tonu yurtiçinde tüketiliyor ve 2-2,5 milyon tonu Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine ihraç ediliyor.

Myanmarlı Çiftçiler Çeltik Hasadından UmutluMyanmar'ın Yangon kentinde yer alan Dala kasabasında çeltik fideleri taşıyan bir çiftçi, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Myanmarlı Çiftçiler Çeltik Hasadından UmutluMyanmar'ın Yangon kentinde yer alan Dala kasabasında çeltik fideleri diken kadınlar, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Myanmarlı Çiftçiler Çeltik Hasadından UmutluMyanmar'ın Yangon kentinde yer alan Dala kasabasında çeltik fideleri diken çiftçiler, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Myanmarlı Çiftçiler Çeltik Hasadından UmutluMyanmar'ın Yalong kentinde yer alan Dala kasabasında çeltik fideleri diken bir çiftçi, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Myanmarlı Çiftçiler Çeltik Hasadından UmutluMyanmar'ın Yangonkentinde yer alan Dala kasabasında çeltik tarlasında yürüyen bir kadın, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Myanmarlı Çiftçiler Çeltik Hasadından UmutluMyanmar'ın Yangon kentinde yer alan Dala kasabasında çeltik fideleri diken bir çiftçi, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua) 

Myanmarlı Çiftçiler Çeltik Hasadından UmutluMyanmar'ın Yangon kentinde yer alan Dala kasabasında çeltik fideleri diken bir çiftçi, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Myanmar Afrika Asya Ekonomi Haberler

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