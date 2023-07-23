Çin, Myanmar'daki Mocha Kasırgası mağdurlarına yardım malzemesi gönderdi
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Çin hükümeti, Myanmar'da meydana gelen Mocha Kasırgası'nın mağdurlarına yaklaşık 190 ton yardım malzemesi gönderdi. Yardım malzemeleri arasında gıda, dezenfeksiyon tabletleri, su pompaları ve çadırlar yer alıyor. Çin hükümeti ayrıca 9 milyon yuan değerinde insani yardım malzemesi ve 1 milyon yuan değerinde nakit yardımı sağladı.
YANGON, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Myanmar'daki Mocha Kasırgası mağdurlarına yardım amacıyla yaklaşık 190 ton yardım malzemesi gönderdi.
Çin hükümetinin Myanmar'a yaptığı insani yardımın devir teslim töreni Cuma günü Yangon Limanı'nda gerçekleştirildi.
Törene Yangon Bölgesi Başbakanı U Soe Thein, Çin'in Myanmar Büyükelçisi Chen Hai ve Myanmar'daki Çin Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Ouyang Daobing katıldı.
Gönderilen malzemeler arasında gıda, klor dioksit tabletleri, dezenfeksiyon tabletleri, su pompaları, jeneratörler, taşınabilir güneş enerjili lambalar ve çadırlar yer alıyor.
Myanmar'ı vuran Mocha Kasırgası'nın ardından Çin hükümeti Güneydoğu Asya ülkesine 9 milyon yuan (1,25 milyon ABD doları) değerinde insani yardım malzemesi ve 1 milyon yuan değerinde nakit yardımı sağladı. Acil yardımın ilk partisi felaketten kısa bir süre sonra hava yoluyla Myanmar'a ulaştı.