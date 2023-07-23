Çin, Myanmar'daki Mocha Kasırgası mağdurlarına yardım malzemesi gönderdi

Çin hükümeti, Myanmar'da meydana gelen Mocha Kasırgası'nın mağdurlarına yaklaşık 190 ton yardım malzemesi gönderdi. Yardım malzemeleri arasında gıda, dezenfeksiyon tabletleri, su pompaları ve çadırlar yer alıyor. Çin hükümeti ayrıca 9 milyon yuan değerinde insani yardım malzemesi ve 1 milyon yuan değerinde nakit yardımı sağladı.