Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Kyi ev hapsine alındı

Myanmar cuntası, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Kyi'nin cezaevinden ev hapsine alındığı açıkladı.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 1 Şubat 2021'de yapılan askeri darbeden bu yana yönetimde bulunan askeri cunta, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Kyi'nin durumu ile ilgili yeni açıklama yaptı. Suu Kyi'nin cezaevinden ev hapsine alındığını söyleyen cunta sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, önlemin aşırı sıcak nedeniyle alındığını ve yalnızca Suu Kyi'yi kapsamadığını vurguladı. "Tedbire ihtiyaç duyan herkesi özellikle de yaşlı mahkumları sıcak çarpmasından korumak için çalışıyoruz" diyen Tun, Suu Kyi'nin nereye götürüldüğüne yönelik bilgi ise paylaşmadı.

78 yaşındaki Suu Kyi, bir önceki cunta döneminde Yangon'daki Inya Gölü kıyısında bulunan bir konutta 15 yıl boyunca ev hapsinde tutulmuştu.

Darbenin ardından tutuklanmıştı

Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de darbe yapan cunta, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini tutuklamıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketin ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. Darbeden sonra kurulan askeri mahkemelerde yargılanan Suu Kyi ise vatana ihanet, rüşvet ve telekomünikasyon yasasının ihlali gibi farklı suçlardan 27 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. - YANGON