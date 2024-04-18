Üye Girişi
Haberler

Myanmar'da Yeni Yıl affı: 3.000'den fazla mahkum serbest bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar Devlet İdare Konseyi, geleneksel Myanmar Yeni Yılı'nın ilk günü olan Çarşamba günü 3.000'den fazla mahkumu affetti. Konsey, affedilenlerden 3.303 mahkumun Myanmar vatandaşı olduğunu, ayrıca 13'ü Endonezya ve 15'i Sri Lanka vatandaşı olmak üzere 36 yabancı mahkumun da affedildiğini belirtti.

ÇEKİM TARİHİ: 17 Nisan 2024

1. Insein Cezaevi'nin önünde serbest bırakılan mahkumları bekleyen insanların çeşitli görüntüleri

2. Insein Cezaevi'nin önünde yeni tahliye edilen mahkumları taşıyan otobüslerin çeşitli görüntüleri

Myanmar Devlet İdare Konseyi, geleneksel Myanmar Yeni Yılı'nın ilk günü olan Çarşamba günü 3.000'den fazla mahkumu affetti.

Konsey, affedilenlerden 3.303 mahkumun Myanmar vatandaşı olduğunu, ayrıca 13'ü Endonezya ve 15'i Sri Lanka vatandaşı olmak üzere 36 yabancı mahkumun da affedildiğini belirtti.

Affın insani kaygılara hitap ederken aynı zamanda Myanmar'ın geleneksel Yeni Yıl Günü'nü kutlamak, halka neşe getirmek ve ilgili ülkelerle olumlu ilişkiler geliştirmek amacıyla çıkarıldığı belirtildi.

Konsey bir başka af kararı daha çıkararak Güneydoğu Asya ülkesinde tutuklu bulunan bazı mahkumların cezalarını altıda bir oranında indirdi.

Myanmar'da geleneksel yeni yıl kutlamaları çerçevesinde her yıl mahkumların affedilmesi alışılagelmiş bir uygulama.

Myanmar'ın geleneksel Yeni Yıl Günü'nde geçen yıl 3.000'den fazla mahkum serbest bırakılmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Endonezya Sri Lanka Myanmar Mahkum İnsan Hakları Cezaevi Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı? ABD Başkanı Biden'dan skandal açıklama! | Biden ne söyledi? Biden amcasının yendiğini mi söyledi? Zeynep Bastık hasta mı? Zeynep Bastık'ın sağlık durumu nasıl? Zeynep Bastık neden ameliyat oluyor? Azra Akın'ın çocuğu mu oldu? Azra Akın'ın çocuğunun cinsiyeti ne? Azra Akın'ın kaç çocuğu var? Terör örgütü sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı mı? Fehmi Oral Meşe kimdir? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? AKOM uyardı! İstanbul'da sağanak yağış mı bekleniyor? Kabine'de değişim olacak mı? Ömer Çelik sorulara ne cevap verdi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda, ücretsiz mi, bedava mı olacak? Meliha Akyol kimdir? AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol kaç yaşında, nereli? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ YATTI MI? 31 Mart Yerel Seçim görevli ücretleri ne zaman hesaplara yatırılacak? HALKA ARZ TAKVİMİ | Bu hafta hangi şirketler halka arz oluyor? Hangi şirket halka arz oluyor, kaç lot veriyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 17 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? SURVIVOR YAMAN KİMDİR? Survivor All Star Yaman Keleş kaç yaşında, nereli? 2024 YKS NE ZAMAN? YKS'ye kaç gün kaldı? TYT- AYT- YDT hangi tarihte yapılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title