Çin'in İlave Kovid-19 Aşı Yardımı Yangon'a Ulaştı Güncel Haberler YANGON, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin yardımı Kovid-19 aşıları Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Yangon Uluslararası Havaalanına indiriliyor, 19 Ocak 2023. Çin'in Myanmar Büyükelçiliği'nden yapılan bir açıklamaya göre Çin Perşembe günü Myanmar'a 3 milyon doz ilave Kovid-19 aşısı teslim etti. YANGON, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin yardımı Kovid-19 aşıları Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Yangon Uluslararası Havaalanına indiriliyor, 19 Ocak 2023. Çin'in Myanmar Büyükelçiliği'nden yapılan bir açıklamaya göre Çin Perşembe günü Myanmar'a 3 milyon doz ilave Kovid-19 aşısı teslim etti. (Fotoğraf: Çin'in Myanmar Büyükelçiliği/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Myanmar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in İlave Kovid-19 Aşı Yardımı Yangon'a Ulaştı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.