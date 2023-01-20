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Çin'in İlave Kovid-19 Aşı Yardımı Yangon'a Ulaştı

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Çin'in İlave Kovid-19 Aşı Yardımı Yangon'a Ulaştı

YANGON, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin yardımı Kovid-19 aşıları Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Yangon Uluslararası Havaalanına indiriliyor, 19 Ocak 2023. Çin'in Myanmar Büyükelçiliği'nden yapılan bir açıklamaya göre Çin Perşembe günü Myanmar'a 3 milyon doz ilave Kovid-19 aşısı teslim etti.

YANGON, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin yardımı Kovid-19 aşıları Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Yangon Uluslararası Havaalanına indiriliyor, 19 Ocak 2023.

Çin'in Myanmar Büyükelçiliği'nden yapılan bir açıklamaya göre Çin Perşembe günü Myanmar'a 3 milyon doz ilave Kovid-19 aşısı teslim etti. (Fotoğraf: Çin'in Myanmar Büyükelçiliği/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Myanmar Güncel Haberler

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