Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde bulunan bir yeşim taşı madeninde meydana gelen heyelanda 2 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişiden haber alınamıyor.

HABER: Myanmar'ın kuzeyinde maden çöktü: 2 ölü, 30'dan fazla kayıp

TARİH: 14 Ağustos 2023

UZUNLUK: 00: 02: 01

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Yeşim taşı madenindeki heyelan bölgesinden çeşitli görüntüler

2. Hayatta kalanları arayan kurtarma ekiplerinden çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ:

Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde bulunan bir yeşim taşı madeninde Pazar günü meydana gelen heyelanda iki kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişiden haber alınamıyor.

Hpakant ilçesinden bir polis memuru Xinhua'ya Pazartesi günü yaptığı açıklamada, heyelanın Pazar günü yerel saatle 15.00 sularında ilçeye bağlı Ma Na köyü yakınlarındaki bir yeşim taşı madeninde meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, "İki ceset çıkarıldı. Diğerlerinden haber yok. Yaklaşık sekiz de yaralı var" dedi.

Kaçin eyaletinde özellikle de Hpakant maden sahasında ölümle sonuçlanan toprak kaymaları sık sık yaşanıyor.

İlçedeki bir yeşim taşı madeninde 2020'nin Temmuz ayında meydana gelen büyük bir heyelanda 174 kişi ölmüş, 54 kişi de yaralanmıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor. (XHTV)