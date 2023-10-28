Çin ve Myanmar arasında Kuşak ve Yol işbirliğini teşvik etmek amacıyla düzenlenen seminerde, Çin-Myanmar işbirliği projeleri tartışıldı. Seminer, bölge ve dünyada gelecekteki işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere bir platform işlevi gördü.

Çin ve Myanmar, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni teşvik etmek için bir seminer düzenledi

YANGON, 28 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'da, kalkınma ve refahı paylaşmak için birlikte çalışacak olan Çin ve Myanmar arasında Kuşak ve Yol işbirliğini ortaklaşa teşvik etmek amacıyla bir seminer düzenlendi.

Perşembe günü düzenlenen seminerde Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) kapsamındaki Çin-Myanmar işbirliği projeleri tartışıldı.

Birlik Hükümet Ofisi Birlik Bakanı U Aung Naing Oo, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ulusları birbirine bağlama ve insan uygarlıklarını geliştirme konusunda çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Bakan, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi halihazırda kültürel etkileşimi ve uyumlu bir şekilde bir arada yaşamayı öğrenmeyi teşvik etti" dedi.

Bakan, seminerin Myanmar'ın yanı sıra bölge ve dünyada gelecekteki işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere görüşlerin paylaşılması ve benzersiz bir bakış açısı ve deneyimlerden yararlanılması için bir platform işlevi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Çin'in Myanmar Büyükelçisi Chen Hai ise Myanmar'ın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nye aktif olarak katılan ülkelerden biri olduğunu belirterek, Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru'nun daha da geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliği kapsamında Çin ve Myanmar, Kyaukphyu derin deniz limanı ve sanayi bölgesi, Muse-Mandalay demiryolu ve Mandalay-Kyaukphyu demiryolu gibi çeşitli projeler üzerinde birlikte çalışıyor.

Yangon'daki etkinliğe her iki ülkeden aralarında hükümet yetkilileri, iş insanları ve medyanın da bulunduğu yaklaşık 100 temsilci katıldı.