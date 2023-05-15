Bangladeş'te Etkili Olan Mocha Kasırgası Ardında Yıkım Bıraktı

10 yıl içinde Bengal Körfezi'ni vuran en büyük fırtına olan Mocha Kasırgası, Myanmar'ı ve Bangladeş'in güney bölgelerini yıkıp geçerken arkasında enkaz bıraktı.

10 yıl içinde Bengal Körfezi'ni vuran en büyük fırtına olan Mocha Kasırgası, Myanmar'ı ve Bangladeş'in güney bölgelerini yıkıp geçerken arkasında enkaz bıraktı.

Saatte 320 kilometreye varan hızda esen rüzgarlarla gelen kasırga, Pazar günü özellikle Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar kentinde ve açıktaki adasında büyük yıkıma yol açtı.

Xinhua'ya konuşan Cox's Bazar Bölge Komiser Yardımcısı ve Bölge Sulh Hakimi Shaheen Imran, kasırganın evlere ve ekinlere zarar verdiğini ve ağaçları kökünden söktüğünü söyledi.

Imran, "Cox's Bazar'daki kasırgada en az 12.000 ev tamamen ya da kısmen yıkıldı" dedi.

Yetkili, kasırgadan etkilenen uzak bölgelerdeki resmi kanallardan ölü sayısı ve hasar konusunda bilgi topladıklarını dile getirdi.

Yetkililere göre kasırgadan etkilenen alanlarda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Enamur Rahman gazetecilere yaptığı açıklamada, yüz binlerce kişinin tahliye edildiği Cox's Bazar kentinde kasırgadan etkilenen kişilerin ihtiyaçlarının sağlanması için yeterli önlemlerin alındığını söyledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dakka'dan bildiriyor. (XHTV)