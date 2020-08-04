Boğulanlara ve uyarılara rağmen yüzmeye devam ediyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boğulanlara ve uyarılara rağmen yüzmeye devam ediyorlar

Adana'nın Karataş ilçesinde denize girmenin yasak olduğu yerde baba ile oğlunun boğulmasına, 3 farklı dilde uyarı tabelası olmasına rağmen vatandaşlar yüzmeye devam ediyor.

Boğulanlara ve uyarılara rağmen yüzmeye devam ediyorlar
04.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:42

Adana'nın Karataş ilçesinde denize girmenin yasak olduğu yerde baba ile oğlunun boğulmasına, 3 farklı dilde uyarı tabelası olmasına rağmen vatandaşlar yüzmeye devam ediyor. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, "Tabela koyduğumuz yerlere lütfen yüzmeyi ne kadar iyi bilirseniz bilin girmeyin" dedi.

Geçen 21 Haziran Babalar Günü'nde Ali Ercan Karayiğit ile babası Habip Karayiğit serinlemek için Adana'nın Karataş ilçesi Orman Plajı bölgesinde girdikleri denizde boğularak hayatını kaybetmişti. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak 'Bu bölgede denize girmek yasak' diye yazan uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar denize girmeye devam ediyor ve boğulma tehlikesi atlatıyor.

'Rip akıntısı' nedeniyle boğulmaların gerçekleştiği bölgede belediyenin zabıta ekipleri de uyarı yapıyor ancak Adanalı vatandaşlar için bu yeterli olmuyor. Öte yandan, drone ile de görüntülenen denizde yetişkinlerin haricinde çok sayıda çocuğun da tek başına yüzmesi dikkat çekti.

3 FARKLI DİLDE UYARI

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Karataş'ın boğulma vakalarıyla değil güzel denizi ve temiz kumsalıyla anılmasını istediğini belirten Topuz, "Vatandaşlarımıza uyarıyı 3 farklı dilde yaptık. Her alana 2'şer adet uyarıcı tabelalar yerleştirip, dubalar koyduk, zabıtalar sürekli 'Burada denize girmeyin' diye uyarılarda bulunuyor" diye konuştu.

Acil durumlar için kurtarma botu ve tekne bulundurduklarını da kaydeden Başkan Topuz, "Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama burada en büyük sorumluluk vatandaşlara düşüyor. 'Denize girmeyin' yazılı tabela koyduğumuz yerlere lütfen yüzmeyi ne kadar iyi bilirseniz bilin girmeyin" ifadelerini kullandı.

Bölgede ailesiyle birlikte denize giren Cumali Akar Oluk ise hava sıcaklığı nedeniyle denize girdiğini söyledi. Oluk, "Genelde tüm kıyılarda ve denizlerde boğulma tehlikesine yönelik tabelalar var. Nereye giderseniz bu önlemler mutlaka vardır. Hava çok sıcak mecbur gireceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Ekonomi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor Ekonomi
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Dünya
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Taksilere puan sistemi geliyor! Müşteriler, şoförlere not verecek
Taksilere puan sistemi geliyor! Müşteriler, şoförlere not verecek
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yaşar Güler Osman Kavala Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Müge Anlı Barış Arduç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çeşme İzmir Bakan Bayram
Şu an buradasınız: Boğulanlara ve uyarılara rağmen yüzmeye devam ediyorlar - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 11:30:59. #1.15#
title