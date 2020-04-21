Belediye çalışanlarından "Birlikte Başaracağız" mesajı
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Belediye çalışanlarından "Birlikte Başaracağız" mesajı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedbirler ve çalışmalar devam ediyor.

21.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:46
Belediye çalışanlarından

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedbirler ve çalışmalar devam ediyor. Beşiktaş Belediyesi'nin sahada ve belediye binasında aktif olarak görevlerini sürdüren çalışanları çektikleri bir videoyu sosyal medyadan paylaşarak ilçe sakinlerine "Birlikte Başaracağız" mesajı verdi.

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüse ( Covid-19) karşı verilen mücadele kapsamında ilçede dezenfekte çalışmalarından gıda ve sıcak yemek dağıtımına, sokak hayvanlarının beslenmesinden hijyen seti dağıtımına kadar birçok alanda verilen hizmetlerin belediye ekipleri tarafından yerine getirildiğini duyurdu.

"BİZ BEŞİKTAŞ İÇİN BURADAYIZ, SİZ EVDE KALIN, SAĞLIKLI KALIN"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın önderliğinde bütün müdürlüklerin ve ekiplerin sahada ve hizmet binalarında ilçe sakinlerinin sağlıklarını korumak ve taleplerini karşılayabilmek için 7/24 çalıştığı belirtildi. 'Evde Kalın' çağrısı yaparak bir video çeken Beşiktaş Belediyesi çalışanları "Birlikte Başaracağız" mesajı verdi. 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde bina amiri olarak çalışan Gökhan Tosun evde kalın mesajını şu sözlerle dile getirdi: "Tüm personellerimizin ve kamuya açık pazar alanlarımızın maske, eldiven ve dezenfektan ihtiyaçları tarafımızca karşılanmış ve karşılanmaya da devam edecektir. Bizler sizin güvenliğiniz için çalışmaya devam ediyoruz. Lütfen sizler evinizde kalın."

Beşiktaş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Dr. Tamar Gürünlü  ise konuyla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti:   "Tüm arkadaşlarımızın sağlığını korumak, onlara daha sağlıklı bir ortam sağlamak için tüm çabamızla, tüm emeğimizle, her gün buradayız. Verdiğimiz hizmetten dolayı son derece mutlu ve gururluyum."

Sahada aktif olarak görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü çalışanı Mehmet Nezir Oluk, virüsü hep birlikte yeneceklerini söyleyerek, "Biz Beşiktaş için buradayız. Siz evde kalın, sağlıklı kalın. Sizin sağlınız için biz dışarıdayız, çalışıyoruz. İnşallah, Allah'ın izniyle bu virüsü hep birlikte yeneceğiz" mesajını verdi.

"BELEDİYEMİZİN EMEKÇİLERİ HALKIN SAĞLIĞI İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYOR"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat "Evde Kalın" çağrısını yineledi ve şu ifadeleri kullandı:  "Belediyemizin emekçileri, Beşiktaş halkının sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden canla başla çalışıyor. Arkadaşlarımız sizin için dışarıda, 7/24 hizmetinizde. İşlerini gurur ve mutlulukla yapıyorlar. Sizler de onlar için, lütfen evlerinizde kalın."


Kaynak: DHA

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