Beşiktaş Belediyesi Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki Ağaçları Yeniliyor

Beşiktaş Belediyesi, Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki kuru ve sağlıksız ağaçların yenilendiğini duyurdu. Yapılan çalışmalarla çınar ağaçları korunurken, yeni ağaçlar dikiliyor.

Beşiktaş Belediyesi, Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki kuru ve sağlıksız ağaçların yenilendiğini duyurdu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yapılan çalışmalara yönelik "Ülkemizin tarihi, doğal ve kültürel mirasının bir parçası olan Dolmabahçe ve Çırağan caddelerimizdeki yeşil dokuyu İBB iş birliğiyle koruyoruz. Yeni, genç ve güçlü çınar ağaçlarımız gelecek nesillere miras kalacak" dedi.

Belediyeden yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş'ın simgelerinden Dolmabahçe ve Çırağan Caddelerinde bulunan çınar ağaçları Beşiktaş Belediyesi ve İBB iş birliğinde yenilendi. Rüzgarlı havalarda sürücüler ve vatandaşlar açısından tehlike oluşturabilecek zayıflayan dalların aniden kırılmalarına karşı da gerekli tedbirler alınıp, yüksek ağaçların boyları da kısaltıldı.

"Akademik kurul tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hasta ve kuru olduğu saptanan çınar ağaçlarıyla ilgili bilgiler koruma kuruluna iletilerek ağaçlara yönelik müdahaleler, kuruldan çıkan izin doğrultusunda yapılıyor. Yenilenme işi ise akademik kurulun boy ve ebadını belirlediği ağaçlarla yapılıyor. Kuru ve hasta çınar ağaçları, yerlerine yenilerini dikilmek üzere kurul kararı ile alandan uzaklaştırılıyor."