İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA OLASI İSTANBUL DEPREMİNE KARŞI TATBİKAT YAPILDI

Beşiktaş'ta 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yıl dönümünü anma ve olası İstanbul depremine karşı hazırlıklı olunması amacıyla 13 ve 14 Ağustos'ta deprem tatbikatı düzenledi.

Beşiktaş Belediyesi'nin koordinasyonunda AFAD, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İBB AKOM, İMOB, İZEV, TAP, Dağ Arama Kurtarma Ekibi ve Köpekli Arama Kurtarma Derneği gibi sivil toplum kuruluşları (STK) iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta, 3 ayrı istasyon kurularak deprem anında yapılması gereken kurtarma çalışmaları bire bir canlandırıldı. Depremin İstanbul'un gerçeği olduğunu ve bu gerçekten kaçış olmadığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bilimin ışığında kentsel yenilenme sürecini rant odaklı değil; insan odaklı gerçekleştirmek gerektiğine dikkat çekti.

BOŞALTILMIŞ 2 BİNADA TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Beşiktaş Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'nde detaylı bir deprem tatbikatı yapıldı. Alanda bulunan boşaltılmış iki binanın yanında hazır bulunan ekipler önce birinci istasyonun yer aldığı yangın tatbikatını gerçekleştirdi. Ardından çeşitli yöntemlerle kazazede kurtarma çalışmalarında bulundu. Beşiktaş Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Özgün Köse, 'Bilindiği üzere öncü afetlerden sonra ikincil afetler meydana gelir. Örneğin deprem anında bir binanın enkazı esnasında, yangın afet durumu da olabiliyor. Bu yüzden deprem tatbikatını yaparken bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik, birinci etapta bir yangın senaryosu canlandırdık. Yangının söndürülmesi esnasında bir afetzedeyi kurtardık' açıklamasını yaptı.

'BİNALAR ARASI KURTARMA TATBİKATI YAPILDI'

İkinci istasyonlarında döşemeler arasında farklı kesik ve oyuklar oluşturarak tripod adı verilen düzenekler ile afetzedelerin kurtarıldığını belirten Özgün Köse, 'Üçüncü kısımda ise bina tepesinden zemine kadar sedyeyle afetzedeyi aktarma faaliyetini gerçekleştirdik. Ardından canlandırmamızda diyelim ki afetzedeyi bir yere ulaştıramıyoruz, moloz ve enkaz var. Yerden, kara yoluyla ulaşım ve kurtarma söz konusu olmadığında binalar arasında bir kurtarım işlemi yaptık. İki farklı panel kullanmak suretiyle afetzedemizi oradan kurtardık. Son olarak da yine enkaz altında, göçük altında kalmış bir afetzedenin nasıl kurtarılacağına ilişkin kesme, yıkma ve oradaki moloz altından afetzedeye ulaşma konusunda tatbikatı canlandırdık. Tatbikatlarımızı yıl sonuna kadar ilçemizde bulunan kentsel dönüşüme girecek metruk binalarımızda gerçekleştireceğiz. Hem ekiplerimizi hem de ilçemizde oturanları bu sürece kanalize edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

'AKREDİTE SONRASI YAPILAN İLK TATBİKAT'

Beşiktaş Belediyesi Kentsel Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mimar Oylum Işık da 'Bu tatbikatın bizim açımızdan başka önemi de Beşiktaş Belediyesi Arama ve Kurtarma Gönüllülerinin akredite olmasının ardından ilk defa yaptıkları tatbikat çalışması olmasıdır. Salı günü de bununla ilgili düzenlenen törende belgelerimizi alacağız. Koordinasyonlu şekilde bu çalışmayı gerçekleştirmek de çok önemli. Burada bunu başardık' şeklinde konuştu.