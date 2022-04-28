Ertan Kurtlutepe'nin Adı Beşiktaş'taki Parkta Yaşayacak

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (ANKA) - Beşiktaş Belediyesi, Covid - 19 nedeniyle 2020 yılında hayatını kaybeden Beşiktaş İlçesi Cihannüma Mahallesi Muhtarı Ertan Kurtlutepe'nin adını Yıldız Caddesi'nde bulunan parka verdi.

Covid - 19 nedeniyle 2020 yılında hayatını kaybeden Beşiktaş İlçesi Cihannüma Mahallesi Muhtarı Ertan Kurtlutepe'nin adı Beşiktaş'ta bir parkta yaşatılacak.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Ertan Abi sadece muhtar değil aynı zamanda bir sanatçı ve zanaatkardı her şeyden önce. İyi insan olmanın bütün faziletlerini taşıyordu üstünde. Buradaki yeşil alanların çoğaltılmasıyla ilgili ısrarı, her toplantıda bunu dile getirmesi bizim için önemliydi. Bu vesileyle bir kez daha Ertan Abi'yi rahmetle anıyorum" dedi.

"BABAM, YEŞİLE, DOĞAYA ÇOK DEĞER VE ÖNEM VEREN BİR İNSANDI"

Ertan Kurtlutepe'nin oğlu Uygar Kurtlutepe ise babasının adının parka verilmesiyle ilgili, "Bizim için de çok büyük bir gurur ve onur oldu. Babam, yeşile, doğaya çok değer ve önem veren bir insandı. Böyle bir parka adının verilmesi çok anlamlı oldu. Beşiktaş Belediyesi'ne ve Başkan Rıza Akpolat'a çok teşekkür ederiz." dedi.

Kurtlutepe'nin adı vefatının yıl dönümünde de Cihannüma Mahallesi Muhtarlığı'ndaki kitaplığa verilmişti.