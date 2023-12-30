Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yerine Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini astı
Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yer alan Akasya sokağına Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini astı. Sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.
Beşiktaş Belediyesi ekipleri Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yer alan Akasya sokağına Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini astı. Sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Fahreddin Paşa'nın görselinin üzerinde 'Çöl Kaplanı Medine Kahramanı' yazısı dikkat çekti.
Beşiktaş Belediyesi, dün akşam yaşanan Süper Kupa krizinden sonra Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun yer alan Akasya sokağının adını meclis kararıyla Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirme kararı almıştı. Ocak ayında gerçekleşecek ilk meclis toplantısında sokağın adının değişeceğini söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kararı açıklamasından sonra, belediye ekipleri gece saatlerinde sokağı Atatürk ve Fahreddin Paşa'nın görsellerini asarak Türk bayraklarıyla donattı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, fotoğrafları sosyal medya hesabından 'Günaydın Beşiktaş' notuyla paylaştı.