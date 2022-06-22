Beşiktaş'ta 'Dünya Yoga Günü' Buluşması - Haberler

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Beşiktaş'ta 'Dünya Yoga Günü' Buluşması

ANKA - Yerel
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Beşiktaş'ta 'Dünya Yoga Günü' Buluşması

Beşiktaş Belediyesi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü etkinlikleri kapsamında Sanatçılar Parkı’nda sporseverleri bir araya getirdi.

Beşiktaş Belediyesi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü etkinlikleri kapsamında Sanatçılar Parkı'nda sporseverleri bir araya getirdi.

Beşiktaş'ta, Sankalpa Yoga Okulu ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle gencinden yaşlısına birçok kişinin katıldığı yoga etkinliği düzenlendi. Profesyonel eğitmenlerin yoganın pek çok çeşidini uygulamalı olarak gösterdiği etkinlikte çocuklara yönelik özel yoga atölyesi de gerçekleştirildi. Eğitmenler, Dünya Yoga Günü'nde vatandaşlarla bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi ve organizasyonu düzenleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkür etti. Etkinlik, sağlıklı yaşam ve yeme alışkanlıklarıyla ilgili söyleşiyle sona erdi.

ANKA / Yerel

Beşiktaş Belediyesi 21 Haziran Beşiktaş Yerel Haberler

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