Beşiktaş Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final maçını dev ekranda yayınladı

BEŞİKTAŞ Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol takımının Sırbistan Kadın Milli Voleybol takımı ile oynadığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçını Etiler Sanatçılar Parkı'nda kurduğu dev ekranda canlı olarak yayınladı. Alanı dolduran yüzlerce vatandaş final maçını heyecanla izledi.

Beşiktaş Belediyesi A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final müsabakasını canlı olarak yayınladı. Etiler Sanatçılar Parkı'nda yayınlanan maçı büyük bir kalabalık izledi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile maçı coşkuyla ve büyük bir heyecanla takip etti. Maç izlemeye gelen Murat Coşkun, 'Hayatımda bu kadar mutlu olmadım. Bir de kadınların oluşu, buradaki topluma daha güzel renk katıyor. Başarılar diliyorum. İnşallah maçı da alırız. Böyle etkinliklerin devamlı yapılmasını istiyorum. Buradaki ortam muhteşem. İtalya'yı da yendik. Şu anda Avrupa'nın en iyisiyiz. Sırbistan'ı rahat yeneceğimize inanıyorum. Kupayı alacağız dedi.

GÜLTEN FİNALE KALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM

Burça Gülten de çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, 'Bu atmosferde bir önceki maçı da arkadaşlarımızla beraber izlemiştik. Finale kaldığımız için çok heyecanlıyım. Kazanacağımıza inanıyorum. Buradaki kalabalık hepimizi çok etkiledi ve birlik beraberlik bize çok iyi geldi. Bu herkesi yükseltiyor ve heyecanlandırıyor diye düşünüyorum. Bu sene Vargas'ımız var daha güçlüyüz diye düşünüyorum, yeneceğiz diye konuştu. Sanem Sevgili, 'Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Maçı kesinlikle alacağız. Ortam müthiş, Beşiktaş Belediyesinin müthiş organizasyonu coşkumuza coşku katıyor. Bence bu maçı alacağız çünkü onların da milli takım antrenörü bizim takımı tanıyormuş, bizimkiler de onları tanıyormuş dolayısıyla çok daha farklı bir maça çıkacağımızı düşünüyorum diye konuştu. 8 yaşındaki Ayşenil Sevgili, 'Heyecanlıyım, maçı kazanacağız diye konuştu.

KÜÇÜK BİZ KAZANACAĞIZ

Eray Küçük ise eski voleybolcu olduğunu belirterek, 'Çok heyecanlıyım, kazanacağımıza inanıyorum. Giovanni Guidetti Türkiye milli takımına çok büyük katkıları olan bir antrenördü şu anda karşı takımın antrenörü. Daniele Santarelli şu anda bizim antrenörümüz daha önce eski Hırvatistan antrenörüydü. Antrenörlerin savaşı takımların savaşı, ama büyük ihtimalle biz kazanacağız. Burada harika bir atmosfer var dedi.