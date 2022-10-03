Beşiktaş'ın Kamusal Alanları Yenileniyor

Beşiktaş Belediyesi desteğiyle Akkök Holding ve Onaranlar Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen dönüşüm projesi kapsamında ilçede Alman Deresi olarak bilinen yürüyüş parkurunun çehresi değiştirildi.

Beşiktaş Belediyesi desteğiyle Akkök Holding ve Onaranlar Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen dönüşüm projesi kapsamında ilçede Alman Deresi olarak bilinen yürüyüş parkurunun çehresi değiştirildi.

"Diyalog" teması etrafında parka kimlik kazandırma hedefiyle kent mobilyası tasarımları ve saha zemin uygulamaları yapıldı. Gün boyu DJ performansının eşlik ettiği parkın açılış etkinliği renkli anlara sahne oldu.

Orkun Kargöz ile Onaran Yoga ve güne merhaba aktivitesiyle başlayan açılış, kuş yuvası yapımı atölyesiyle devam etti. Milli basketbolcu Sinan Güler'in de bulunduğu ödüllü basketbol yarışmasında ise katılımcılar yeteneklerini gösterip sürpriz hediyeler kazandı.

"KOLEKTİF VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAKLAŞIM GÖZETİLDİ"

Beşiktaş Festivali'nin yapıldığı Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nın yanındaki Alman Deresi Yürüyüş Parkuru'nda yer alan ve artık işlevini yitirmeye başlamış alana, Akkök Holding ve Onaranlar Kulübü iş birliği ile Beşiktaş Belediyesi'nin verdiği destekle yeni bir "Hareket ve Topluluk Alanı" kazandırıldığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şunları söyledi:

"Beşiktaş'taki kamusal alanların günün gereklerine göre yenilenerek komşularımıza sunmak ve onlara yeni kamusal alanlar açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik."

"KAMUSAL ALANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞIYLA DÖNÜŞTÜRMEK ÇOK DEĞERLİ"

İstanbul'un önemli yeşil alanlarından birini sürdürülebilirlik anlayışıyla yenilemekten mutlu olduklarını dile getiren Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ise "Alman Deresi Yürüyüş Parkuru'nda başlayan iş birliğimizdeki destekleri için Onaranlar Kulübü ve Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ederiz" diye konuştu.