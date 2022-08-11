Beşiktaş Belediyesi Akat Mahallesi'nde Deprem Tatbikatı Düzenleyecek Beşiktaş Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’ni anma ve olası İstanbul depremine karşı hazırlıklı olunması amacıyla deprem tatbikatı düzenleyecek. Beşiktaş Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'ni anma ve olası İstanbul depremine karşı hazırlıklı olunması amacıyla deprem tatbikatı düzenleyecek. Beşiktaş'ta 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümü kapsamında 13-14 Ağustos'ta deprem ve yangın tatbikatı düzenlenecek. İki gün boyunca sürecek olan tatbikat kapsamında, arama kurtarma ekipleri ve yerel gönüllüler alanlarda kurtarma istasyonları kurarak afetzedelere ulaşmaya çalışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, İBB AKOM, İMOB, İZEV, TAP, Dağ Arama Kurtarma ekibi ve Köpekli Arama Kurtarma Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenecek olan tatbikat; Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'nde bulunan boşaltılmış iki binada yapılacak. ANKA / Yerel Beşiktaş Belediyesi İstanbul Beşiktaş Yerel Haberler

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