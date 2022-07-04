Cüneyt Arkın'ın Adı Beşiktaş'taki Sanatçılar Parkı'na Verildi Beşiktaş Belediyesi, hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın adını Etiler'de bulunan 'Sanatçılar Parkı'na verdi. Beşiktaş Belediyesi, hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın adını Etiler'de bulunan 'Sanatçılar Parkı'na verdi. Cüneyt Arkın (85), geçen hafta kalbinin durması sonucu yaşamını yitirmişti. İstanbul'da düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlanan Cüneyt Arkın için ikamet ettiği Beşiktaş ilçesindeki Sanatçılar Parkı'nda da bir taziye düzenlenmişti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, usta sanatçının isminin Beşiktaş'ta yaşatılacağını belirtmişti. Beşiktaş Belediye Meclisi'nin bugün yapılan temmuz ayı toplantısında, konu gündeme alınarak oybirliğiyle kabul edildi. Cüneyt Arkın'ın adı, Etiler'de bulunan Sanatçılar Parkı'na verildi. Başkan Akpolat, alınan karar sonrası şunları söyledi: "KARAR OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ" "Belediye meclisimizin temmuz ayı toplantısının birinci birleşimini gerçekleştirdik. Geçen hafta kaybettiğimiz sinemamızın önemli değeri, komşumuz Cüneyt Arkın'ın adını Etiler Sanatçılar Parkı'na verme teklifimiz oybirliğiyle kabul edildi. Usta sanatçımızın anısını Beşiktaş'ta daima yaşatacağız." ANKA / Güncel Beşiktaş Belediyesi Cüneyt Arkın Beşiktaş Güncel Haberler

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