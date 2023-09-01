Beşiktaş Belediyesi'nden 'Bastığın Yer Zafer' projesi

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi Bayramı'na özel 'Bastığın Yer Zafer' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Dolmabahçe Caddesi'ndeki zemine 'bastığın yer zafer' alanı oluşturuldu.

Caddeden geçen vatandaşlar o alana bastığın karşılarına ışıklı bir görsel çıktı. Atatürk'ün de olduğu görselde 30 Ağustos zaferinin nasıl kazanıldığı anlatıldı. Her gün yüzlerce insanın yürüdüğü bu yol, Zafer Bayramı'nın 101'inci yılında aydınlatıldı. Çalışma vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Proje 10 Kasım'a kadar deneyimlenebilecek.