Beşiktaş Zafer Bayramı'nı Fener Alayı ve Candan Erçetin konseriyle kutladı

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını gelenekselleşen fener alayı ve Candan Erçetin konseriyle kutladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kutlamalarda yaptığı konuşmada Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı bir günü kutladıklarını belirtti. Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek final maçı da Beşiktaş'ta izlendi.

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını gelenekselleşen fener alayı ve Candan Erçetin konseriyle kutladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş yine en tarihi en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı bir günü kutluyoruz bugün. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı tüm yurtta olduğu gibi Beşiktaş'ta da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen resmi törenle başladı. İlçe protokolünün katıldığı törende Başkan Rıza Akpolat, Beşiktaş Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı'na ilçe halkı adına çelenk sundu.

DOLMABAHÇE CADDESİ'NE ATATÜRK'ÜN İZLERİNİ TAŞIYAN BİR ZAFER ALANI AYRILDI

Kutlamalar kapsamında Dolmabahçe'de yer alan ağaçlı yol üzerinde bir alana 'Bastığın Yer Zafer' stickerları yapıştırıldı. Vatandaşlar, o alandan geçerken, led ekran aydınlanarak o hafızalardan silinmeyen İstiklal Marşı'nda yer alan 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı' dörtlüğünü gösterdi.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN ÇEYREK FİNAL MAÇI, CÜNEYT ARKIN SANATÇILAR PARKI'NDA İZLENDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı CEV Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finali müsabakasında Polonya ile karşılaştı. Maçı Beşiktaşlı vatandaşlar, 30 Ağustos'ta Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda izleyerek millilerin başarısına ortak oldu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yarı finale yükselen milli takım için bir paylaşımda bulunarak, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda zafer Filenin Sultanlarının oldu. Yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum" dedi.

FENER ALAYI, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Ardından Beşiktaş'ın tüm noktalarında ses araçları ve bando, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu marşlarla kutladı. İlçe sakinleri de marşlara pencere ve balkonlarından Türk bayrağı sallayarak eşlik etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamalar akşam saatlerinde Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası önünde gerçekleşen fener alayı ile devam etti. Binlerce vatandaş ellerinde bayraklarla Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'na yürüdü.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NIN ZAFERLE TAÇLANDIĞI BİR GÜNÜ KUTLUYORUZ BUGÜN. 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN"

Konser öncesi sahneye çıkarak konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şunları söyledi:

"Beşiktaş yine en tarihi en mutlu günlerinden birini yaşıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı bir günü kutluyoruz bugün. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu parklarda festivaller yaptık tam da festivallerin yasaklandığı dönemde. Bir araya geldik, eğlendik ve çok coşkulu günleri yaşadık ama bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor bu park. Gerçekten Beşiktaş milli bayramları en coşkuyla kutlayan ilçelerimizden bir tanesi. Beşiktaş demek demokrasi demek, Beşiktaş demek hürriyet demek, Beşiktaş demek Cumhuriyet demek. Beşiktaş demek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk demektir. Zafere giden yolda ilk adım Beşiktaş'ta atılmıştır. 16 Mayıs'ta Ulu Önder Akaretlerdeki evinden çıkarak Beşiktaş İskelesi'ne giderek Kartal İstimbotuna binip Bandırma Vapuru'na binmiş Samsun'a çıkmış ve Kurtuluş Savaşını başlatmıştır. Daha ordu müfettişiyken bütün Kurtuluş Savaşı planlarını Dolmabahçe'de ki karargahtan yönetmiştir. Düşman kuvvetleri Dolmabahçe'ye geldiklerinde Ata'mızın "Geldikleri gibi giderler." dediği yerin adıdır Beşiktaş. Beşiktaş, hep emanetine en büyük coşkuyla sahip çıkmıştır ve bugünden sonra da sahip çıkacağına bu güzel kalabalıktan görebiliyoruz. Bizler Ata'mızın emanetine, Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbir baskı hiçbir yasak bu emanete sahip çıkmaktan bizi alıkoyamayacak. Biz Cumhuriyetimizi eninde sonunda demokrasiyle taçlandıracağız."

CANDAN ERÇETİN, ZAFER COŞKUSUNA ŞARKILARIYLA ORTAK OLDU

Yürüyüş sonrası Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda Lapstekin sahne alarak Dj performansı sergiledi. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise ünlü sanatçı Candan Erçetin sahneye çıkarak, 30 Ağustos'ta Beşiktaşlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı en sevilen şarkılarını, Beşiktaş halkı için seslendirdi.

Konser sırasında sahneye çıkan Başkan Rıza Akpolat ünlü sanatçı Candan Erçetin ve ekibi adına Tema Vakfı'na yapılan fidan bağışı plaketini takdim etti.