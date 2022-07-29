Aydın yerel haberi... Kuşadası ve Beşiktaş Belediyelerinden 'Sahada Çözüm' İçin İş Birliği

Kuşadası Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi, ilk defa Beşiktaş'ta uygulanan 'Saha Çözüm Hareketi'nin Kuşadası'nda yaşama geçirilmesi için iş birliği protokolü imzaladı.

Beşiktaş Belediyesi tarafından yaşama geçirilen Saha Çözüm Hareketi'nin Kuşadası'nda da uygulanması amacıyla, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle, 'Saha Çözüm Hareketi'nin usul ve esaslarına ilişkin bilgiler Kuşadası Belediyesi ile paylaşılacak ve iki belediye, sosyal ve kültürel alanlarda iş birliği içerisinde hareket edecek.

İmza töreni öncesinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Başkan Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Protokol imza törenine; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Taşdelen Dağlı, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Protokol imza töreninde 'Saha Çözüm Hareketi'ni Beşiktaş'ta nasıl uyguladıkları ile ilgili bilgi veren Başkan Akpolat, şöyle konuştu:

"Bu anlayışı her zaman sahaya yansıtmaya çalıştık. Ancak pandemi ile birlikte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yeni bir yöntem ihtiyacı doğdu. Bu süreçte sokağa çıkamayan vatandaşlarımıza ulaşabilmek ve bizlere iletemedikleri sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla ev ve iş yerlerine ziyaretler gerçekleştirmeye başladık. Elbette ki elimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ilgili veriler vardı ancak sokağa çıktığımızda bu verilerin gerçeği yansıtmadığını gördük. Bunun üzerine ziyaretlerimizi sistematik hale getirerek 'Saha Çözüm Hareketi' adıyla projelendirdik."

Törende konuşan Başkan Günel ise şunları söyledi:

"Önemli olan sorunlara karşı nasıl bir perspektifle yaklaştığınızdır. Belediyecilikte kıymetli olan, belediye başkanının önderliğinde ekiplerin nasıl organize, sevk ve idare edildiğidir. Beşiktaş Belediyesi, 'Saha Çözüm Hareketi' projesini yaşama geçirdi. Biz ise benzer bir çalışmayı Güvercin Masa aracılığıyla yapıyoruz. 'Saha Çözüm Hareketi' ile eksiklerimizi tamamlayacak ve Beşiktaş Belediyesi ile birlikte yol alacağız. Kültür ve sanat alanında da iş birliği içerisinde hareket edeceğiz."

Pandemi ve ardından yaşanan ekonomik kriz ile birlikte ihtiyaç sahibi kişilerin sayısında artış meydana geldiğini kaydeden Başkan Günel, sözlerine, şöyle devam etti:

"İKİ BAŞKAN OMUZ OMUZA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ"

"Bu durum da mevcut verilerin sürekli güncellenmesi ihtiyacını doğurdu. Bu noktada, 'Saha Çözüm Hareketi' çok önemli ve her yerde uygulanabilecek bir metot. Kuşadası Belediyesi olarak bu projenin bir parçası olmaktan mutluyuz. İki başkanın omuz omuza çok güzel işler yapacağına inanıyorum. İş birliğini ve iletişimi sürekli kıldığımız müddetçe ulusal iktidar kaçınılmazdır."