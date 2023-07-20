Beşiktaş Belediyesi ve İBB İş Birliğiyle Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Tanıtıldı

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Enerji A.Ş iş birliğiyle gerçekleştirilecek 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın (SECAP) tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda planla ilgili detaylı bilgiler sunulurken ardından eylem planının imza töreni gerçekleşti.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın 19 Temmuz'da yapılan tanıtım toplantısına Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Osman Asılsoy, İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın ile Enerji Dönüşümü için AB Projesi Türkiye Proje Takım Lideri Daiva Matoniene katıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM EYLEM PLANININ AMAÇLARI

Planın amaçları arasında; kentlerin iklim değişikliğine dirençli hale gelmesi, tüm paydaşların sürece dahil edilerek sera gazı azaltım eylemlerinin takip edilmesi, bina ve tesislerde enerji verimliliği eylemleri ile tüketimlerin azaltılması, bina ve tesislerde yeşil dönüşüm planlaması, afet durumları için enerji yönetimi planlamasının yapılması katkı sağlanması ve çevre farkındalığının artırılması yer alıyor.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın paydaşları arasında ise eğitim kurumları, üniversiteler, ilçe belediyeler, enerji tedarik şirketleri, kent sakinleri, STK'lar, sanayi yer alacak.

'ARTIK SORUNLAR SIRADANLAŞTI'

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat toplantıda yaptığı konuşmada, 'Günümüzde en önemli konu, iklim krizi ve iklim kriziyle nasıl mücadele edileceğidir. Görev yaptığımız süre içerisinde ülkemizin, dünyanın değişik yerlerinde bu sorunla karşı karşıya gelindiğini gördük. Elimiz yettiğince de bu yerlere yardım etmeye çalıştık. Aslında bu son dört senede yaşadığımız olayların bir tanesini herhangi bir zaman diliminde yaşasak belki aylarca, senelerce bunun üzerine değerlendirmeler yapıp önlemler almaya çalışabilirdik. Ama artık çok sıradanlaştı, çok normalleşti. Dünyanın her yerinde bununla mücadele ediliyor. Biz bu sorunun ortadan kaldırılmasıyla ilgili Beşiktaş Belediyesi olarak göreve geldiğimiz an itibariyle karbon ayak izinin sıfırlanması, nötrlenmesini hayata geçirmiş tek belediyeyiz. 2019 yılında yine kazan uygulamamızı atık yönetim sistemini, çağa uygun modern bir hale getirdik. Gerçekten 4 bine yakın kullanıcımızla bu süreci hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz' açıklamasını yaptı.

'İBB İLE YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMAMIZLA 50 YILLIK SORUNLARI ORTADAN KALDIRDIK'

Beşiktaş'a yeşil alanlar kazandırdıklarını da belirten Başkan Akpolat sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'18 tane yeni park inşa ettik. 27 tane parkımızı yeniledik. Atıl alanlarda yine parklar oluşturuyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız var. Beşiktaş Belediyesi olarak bir şirket oluşturduk. İmar AŞ'yi kurduk ve binaların dönüşümünü, yıkımından iskanına kadar takip ederken bir yandan da o binaların çevreye duyarlı hale getirilmesiyle ilgili birtakım zorunlulukları burada inşaat firmalarının önüne koyuyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Beşiktaş Belediyesi olarak önemli çalışmalar yapıyoruz. Bir de tabii geçmişten bugüne kadar gelen altyapı sorunları, su baskınları bunların çözümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili altyapı çalışmalarını gerçekleştirdik. 50 yıllık sorunları ortadan kaldırdık. Tabii bu uzun vadeli bir iştir.'

'PLANIN 8 AYLIK ANALİZ SÜRECİ OLACAK'

Başkan Akpolat, 'İstanbul Enerji AŞ. ile başlattığımız SECAP çalışması 8 aylık bir analiz süreciyle başlayacak. Sonrasında bir yol haritası ortaya çıkacak. ve bu yol haritasını eyleme dönüştüreceğiz, eylem planımızı hazırlayacağız ve bununla ilgili ciddi bir irade göstereceğiz. Bu iradeyi kim gösterecek' Kamu, belediye, ilgili bakanlık, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, halk gösterecek. Dolayısıyla tüm paydaşlarımızla finansı da çözülmüş bir şekilde ki bugün finansın çözümüyle de ilgili burada arkadaşlar, kurum temsilcileri vardı. Dolayısıyla hepimiz bir araya geldiğinde sorunu, dünyanın sorunu haline gelmekten kurtarmaya çalışmamız gerekiyor. Beşiktaş Belediyesi olarak bu anlamda kendi üzerimize düşen sorumluluğu göreve geldiğimiz andan itibaren yerine getiriyoruz? şeklinde konuştu.