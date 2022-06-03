Nazım Hikmet ölümünün 59'uncu yıl dönümünde Beşiktaş'ta anıldı - Haberler

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ve Beşiktaş Belediyesi iş birliği ile Nazım Hikmet, ölümünün 59'uncu yıl dönümünde anıldı. Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşen anma töreninde vatandaşlar türkülere, şiirlere hep bir ağızdan eşlik ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Beşiktaş Sanatçılar Parkı'ndaki Nazım Hikmet Anıtı'nda gerçekleştirilen programa; Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rutkay Aziz, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, önceki dönem Beşiktaş Belediye Başkanlarından İsmail Ünal ile Nazım Hikmet'in heykelini yapan Heykeltıraş Mehmet Aksoy, sanatçı Altan Gördüm, Mazlum Çimen ve müzisyen Mehmet Yöntem katıldı. Saat 13.00'da başlayan programda açılış konuşmasını yapan Rutkay Aziz, "Biz şairin, umudun insanları olarak dünyaya barışı ve kardeşliği Türkiye'ye demokrasiyi, özgürlüğü getireceğimize inanıyoruz. Nazım Hikmet'i de sonsuz saygı ve sevgiyle anıyoruz" dedi.

"80-90 YIL YAŞANACAK HAYATA ANLAM KAZANDIRDI"

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli şairlerden birinin Nazım Hikmet olduğunu belirten Başkan Rıza Akpolat, "Ölüm yıl dönümünde onu burada anıyoruz. Bu parkı açıp bu eserleri halka kazandıran eski belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. 'Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın' demişti Nazım Hikmet. İyi bir yaşamın kişinin sadece kendi yaşamından ibaret olmadığını savunuyorum. O ciddiyet iyi ihtimalle 80-90 yıl yaşayacağımız bu hikayenin bizim ömrümüzden daha büyük bir anlam kazanmasıydı. Çünkü o ciddiyetle yaşayanlar kolları bağlı arkadan, sırtı duvarda yahut kocaman gözlükleri ve beyaz gömleğiyle bir laboratuvarda insanlar için ölebilenlerdi" şeklinde konuştu.

"MÜCADELECİ NAZIM'I ANLAMAMIZ GEREKİYOR"

Akpolat, "Yani hayatlarının kendilerinin ötesinde bir mücadeleye, kendi faniliklerinin ötesinde insanlık mücadelesine aday edenlerdir. Nazım Hikmet'i ölümünün 59'uncu yıl dönümünde anarken onun mirasını anlamak için hayatını kendi ömrünün ötesinde bir mücadeleye adayan Nazım'ı da anlamamız gerekiyor. Yani hapiste geçirdiği yılları, dünyanın güneş etrafında döndüğü milyonlarca yılla kıyaslayıp mücadeleye devam eden Nazım'ı anlamamız gerekiyor. Tam da bu sebeple belediyemizin Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'yla düzenlediği bu anma, sadece büyük şairimizin şiirlerini değil bu olgun yaşamını anlamlandırma çabasını da temsil etme gayretini gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ HEP BERABER YAŞADIM DİYECEĞİZ"

İnsanların yaşamı ciddiye almayı unuttuğunu belirten Akpolat, "Günümüzün çok hızlı, gürültüye gömülmüş zamanlarında hayatın gelişinde yaşamak bazen reflekse dönüşebiliyor. Yani anlamdan anlamlandırmaktan günün ötesini düşünmekten uzaklaşabiliyoruz. Oysa Nazım'ın mirası bize iyi bir yaşamın sırlarını veriyor. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin diyor. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Doğrusu bir vatandaşın ülkesinin geleceği için verdiği mücadele de bu yaşam kavrayışının bir karşılığıdır. Bir annenin çocuklarının eğitimi için verdiği mücadelede bir gencin söylediği özgürlük şarkıları da neticede hepimiz yaşadım diyebilmek için mücadeleye devam ediyoruz ve biliyorum hepimiz, hep beraber yaşadım diyeceğiz."

Yapılan şiir ve müzik dinletisinin ardından sanatçılar ve vatandaşlar, Nazım Hikmet Anıtı'nın önüne karanfil bıraktı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel