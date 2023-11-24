Beşiktaş Belediye Başkanı Öğretmenler Günü'nü kutladı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Akpolat, Beşiktaş Belediyesi'nin eğitim kurumlarından olan Beşiktaş Akademi'yi ve gündüz çocuk bakımevlerini ziyaret ederek öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Akpolat, Beşiktaş Belediyesi'nin eğitim kurumlarından olan Beşiktaş Akademi'yi ve gündüz çocuk bakımevlerini ziyaret ederek öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Tarık Akan, Sait Çiftçi, Çetin Emeç Gündüz Çocuk Bakımevi ve Beşiktaş Akademi'de görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Akpolat, öğretmenlerin gününü kutlayarak hediye takdim etti.

Ziyaretlerini sosyal medya hesaplarından da paylaşan Akpolat, "Öğretmenler Günü kapsamında Beşiktaş Akademi ve gündüz çocuk bakımevlerimizdeki öğretmenlerimizle bir araya geldik. Çocuklarımızın geleceği konusunda göstermiş oldukları özveri için tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.