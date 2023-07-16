Kahramanmaraş merkezli depremde kurtarılan anne ve kızı İstanbul'da ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da yıkılan evlerinin altında kalan anne ile kızı, Beşiktaş Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne ve kızı, kurtaran ekipleri İstanbul'da ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da yıkılan evlerinin altında kalan ve Beşiktaş Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılan anne ile kızı, kendilerini enkaz altından çıkaran ekipleri İstanbul'da ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan evlerinin altında kalan Nilgün ile kızı İrem Zeytunlu Beşiktaş Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Anne ile kızı da kendilerini enkaz altından çıkaran ekipteki Bilal Acar, Yılmaz Tekbıyık, Kemal Etlioğlu, Enis Yıldız, Enes Doğan, Orhan Salamoğlu ve Osman Kılıçarslan'ı İstanbul'da ziyaret etti.

Beşiktaş İtfaiyesi Ekip Amiri Bilal Acar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, deprem bölgesine gittiklerinde ilk olarak İrem ve ailesiyle temas kurduklarını ve 10 saatlik bir çalışmayla anne ile kızını kurtardıklarını anlattı.

Acar, çalışmalar sırasında İrem Zeytunlu ve annesiyle ilk başta sesle temas kurduklarını, sonra bir delik açarak, ışıkla temas kurmaya çalıştıklarını ifade ederek, daha sonraki aşamada gözle temas kurarak kurtarma çalışmasına devam ettiklerini belirtti.

"10 saate yakın bir çalışma yaptık"

İrem Zeytunlu ile direkt göz teması kurduklarını dile getiren Acar, kurtarma çalışmasına ilişkin şunları anlattı:

"Birbirimize çok yakındık. 10 saate yakın bir çalışma yaptık, onları sağlıklı bir şekilde çıkartabildik. Kahve sözü vardı bize, bize kahve yapacak. Ses vermesi iyi oldu. Çalışma alanında ses teması kurduğunuzda ortak bir kaderde birleşiyorsunuz. Artçı deprem oluyor ben buradan çıkayım demiyorsunuz, tabi ki tedbirimizi alıyorduk. İrem'in ilk olarak elini tuttuğumda elimi bırakmadı. 'Bırakma beni abi' dedi. Ben o şekilde 6-7 saat boyunca elini tutarak, severek, 'buradayız', 'seni çıkaracağız', 'korkma' dedim. Çıkarttık, artık hastaneye sevk edeceğiz, ben elini bırakıyorum, İrem halen 'bırakamazsın' diyor. 'İrem' dedim, 'başka İrem'leri kurtarmamız lazım' dedim ama 'Hayır sen beni kurtardın, benimle geleceksin' dedi. O kadar sahiplendi bizi. Biz de onu kardeşimiz olarak sahiplendik. Bizim de bir kız kardeşimiz var artık."

Kurtarma ekiplerinin deprem bölgesinde ellerinden geleni fazlasıyla yaptığını belirten Acar, İrem'le hastane süresi ve sonrasında da iletişim halinde olup destek verdiklerini söyledi.

Acar, İrem'le ilk defa yüz yüze görüştüklerini ifade ederek, "Biz ekip arkadaşlarımızla ziyaret edecektik, onlar erken davandı. İnsan kurtarmak, can kurtarmak çok güzel bir şey. Aynı enkazdan İrem ve ailesini çıkarttık. Bir enkazdan ses duyduğumuzda, o anda kaderimiz, enkaz altındaki kişiyle birleşmiş oluyor. Onu oradan çıkartıncaya kadar hiçbir şekilde ayrılmıyoruz." diye konuştu.

"Birisi elime dokundu, o bile umut oldu"

Anne Nilgün Zeytunlu da kendilerini kurtaran ekiple bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Duygularımız o kadar karışık ki bazen ne düşündüğümü bilmiyorum. Sürekli konuşuyoruz evde. Ben ilk olarak Bilal Bey'i gördüm. Birisi elime dokundu, o bile umut oldu. En azından 'çıkacağım' diyordum. Bir de hep 'İrem'i bırakın beni alın' diyordum çünkü İrem nefes alabiliyordu, ben alamıyordum. Ben alttaydım." ifadelerini kullandı.

İrem Zeytunlu da ekiplerle temas kurduktan sonra, kurtarılacağıma olan inancının arttığını ve sonunda kurtarıldığını söyledi.