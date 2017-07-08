Beklenen İşlev Xbox'a Geliyor!

Xbox başkan yardımcısı Mike Ybarra'ya göre oyun tutkunları yakında Xbox One mağazasından arkadaşlarına oyun hediye edebilecekler.



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Twitter'da bir kullanıcının Ybarra'ya yönelttiği soru, hediye işlevinin ne zaman mağazaya geleceğiyle ilgiliydi. Ybarra soruya "çok uzak değil" cevabını verdi. Valve böyle bir işlevi Steam üzerinde sunsa da PlayStation ve Xbox mağazaları hediye etme özelliğine sahip değil.



Oyun hediye etme Steam'de popüler bir işlev ve Xbox mağazası için en çok istenen işlevlerden bir tanesi. Xbox geri bildirim sistemindeki bu gönderinin 5.000'den fazla oy alması bunun bir göstergesi.



Ybarra işlevin ne zaman geleceğini söylemedi ancak işlevin çok sayıda yeni oyunun çıkacağı Noel döneminden önce ortaya çıkması, Microsoft'un faydasına olabilir.



