Üye Girişi
Haberler

Microsoft, Hong Kong'un dijital para birimi projesine ortak oldu

Güncelleme:

Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Ant Digital ve Microsoft ile iş birliği yaparak toptan Merkez Bankası Dijital Para Birimi (wCBDC) projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu iş birliği, Hong Kong'un dijital finansal yeniliklerde lider konuma gelmesinde önemli bir adım olarak görülüyor.

Hong Kong Monetary Authority (HKMA) ve Ant Digital ile Hong Kong'un toptan Merkez Bankası Dijital Para Birimi (wCBDC) projesinde kilit bir rol oynamaya hazırlanıyor. Bu iş birliği, şehrin dijital finansal yeniliklerde lider konuma gelmesinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor, Microsoft'un teknoloji ve inovasyon konusundaki derin uzmanlığıyla destekleniyor.

Hong Kong, Dijital Para Birimi İçin Microsoft İle Ortaklık Kurdu

Hong Kong'un dijital para birimi projesini yöneten kurum olan Hong Kong Monetary Authority, dünya çapında tanınan teknoloji şirketi Microsoft ve Ant Digital ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Hong Kong Monetary Authority (HKMA) tarafından başlatılan yenilikçi bir proje olan wCBDC (wholesale Central Bank Digital Currency) projesinde iş birliği yaparak önemli bir destek kazandı. Bu iş birliği, Hong Kong'un dijital finansal yenilikler konusunda bir lider olarak konumunu güçlendirme yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.

Hong Kong Monetary Authority, dijital finans dünyasında yenilikçi bir adım atarak, tokenleştirilmiş mevduat ve varlıkları keşfetmek ve bir merkez bankası dijital para birimi için bir mutabakat platformu oluşturmayı amaçlayan wCBDC için pilot uygulama planlarını duyurdu. "Project Ensemble" adı verilen bu girişim, Hong Kong'un en son finansal teknolojilere yönelik taahhüdünü vurguluyor.

HKMA'nın CEO'su Eddie Yue Wai-man, wCBDC'nin pilot uygulamasının Hong Kong'u uluslararası bir finans merkezi olarak daha da yükselteceğine inanıyor. Hong Kong, dijital para birimlerine yönelik bu adımla, dijital mevduat ve varlıklar alanında öncülük etmeyi, üst düzey yetenek ve piyasa katılımcılarını çekmeyi hedefliyor. Ayrıca Yue, ülkenin Blockchain teknolojisine, CBDC'ler dahil, uzun süredir devam eden taahhüdünü vurgulayarak, şehri küresel finansal yeniliklerin ön saflarına taşıyacaklarına inandığını dile getirdi.

Ayrıca HKMA, Microsoft ve Ant Digital arasındaki iş birliği, ortak standartlar oluşturarak ve dijital finansal yenilikler için uygun bir ortamı teşvik ederek birlikte çalışma anlamına geliyor. Bu girişim, Hong Kong'un uluslararası statüsünü güçlendirmenin yanı sıra, kripto para dünyasında yenilikçi bir lider olarak konumunu da sağlamlaştırıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Kripto Borsaları Kripto Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İzmir Menemen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Menemen adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Halil Budak kimdir? Gelecek Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan Adayı Halil Budak kaç yaşında, nereli? Mutad İdikurt kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Mutad İdikurt kaç yaşında, nereli? Mesut Özarslan kimdir? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli? Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kaç yaşında, nereli? Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli? Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli? asdasd asdasd asdasd Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli? Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli? Levent Koç kimdir? CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kaç yaşında, nereli? Mehmet Doğanay kimdir? CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title