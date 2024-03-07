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Microsoft, Windows 11 için yapay zeka yenilikleri ve yeni Surface modellerini tanıtacak

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Microsoft, 21 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte Windows 11 için yapay zeka yeniliklerini ve yeni Surface modellerini tanıtacak. Etkinlik dijital olarak ABD'de gerçekleştirilecek.

Microsoft, Windows 11 için yapay zeka yenilikleri ve yeni Surface modellerini açıklamak üzere 21 Mart'ta bir etkinlik düzenleyecek. "New Era of Work" (Çalışmanın Yeni Çağı) adlı etkinlik, dijital olarak ABD'de yapılacak.

Yeni Microsoft etkinliği ile Windows Copilot ve Surface modelleri tanıtılacak

Etkinlik web sayfası, şirketin Windows 11 işletim sistemi ve Microsoft Copilot yapay zeka teknolojisi hakkında güncellemeler sunacağını dile getirdi. Bu güncellemenin, 24H2 sürümü olarak bilinen, bir sonraki büyük Windows 11 paketi olması bekleniyor. Copilot'un yeni Surface cihazlarında varsayılan olarak sunulacağı düşünülüyor.

Daha önceki sızıntılar, Microsoft'un Intel Core Ultra ve Snapdragon X Elite işlemcilerden güç alan yeni nesil Surface bilgisayarlarını ortaya koydu. Bu cihazların, performans ve verimlilikte önemli adımlar atması beklenen "AI PC" olacağı belirtildi.

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Piyasaya sürülecek ilk cihazlar, Nisan ayı gibi bir tarihte Intel işlemcilerine sahip Surface Pro ve Surface Laptop modelleri olacak. Qualcomm'un Arm tabanlı işlemcileriyle donatılmış cihazların ise Haziran ayında raflardaki yerini alması bekleniyor. Bu da Arm destekli ilk Surface Pro ve Surface Laptop olacağı anlamına geliyor.

Öte yandan Copilot, başlangıçta tema değiştirmek, rahatsız etmeyin modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak, ekran görüntüsü almak, pencereleri kapatmak ve uygulamaları başlatmak gibi temel yeteneklere sahipti. Ancak 24H2 güncellemesiyle büyük bir revizyon geçirecek.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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