Bakan Pakdemirli satılamayan kurbanlıkları ESK'nin alacağını bildirdi Açıklaması
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Bakan Pakdemirli satılamayan kurbanlıkları ESK'nin alacağını bildirdi Açıklaması

Bakan Pakdemirli satılamayan kurbanlıkları ESK'nin alacağını bildirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini belirterek, elde kalan hayvanları Et ve Süt Kurumunun (ESK) alacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin mağdur edilmeyeceğini belirterek, elde kalan hayvanları Et ve Süt Kurumunun (ESK) alacağını ifade etti.

Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, kurbanlıklarını satamayan üreticilere sunulacak imkana ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız."

Kurbanlık etlerin kilogram fiyatı

Üreticilerin en yakın ESK kombinalarına başvurabileceklerini belirten Pakdemirli, "Et ve Süt Kurumumuz bu yıl, birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite kesimlik kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite koyunların et kilogramını 38 liradan satın alacak." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, alım fiyatlarıyla ilgili diğer detayların bugün ESK tarafından duyurulacağını bildirerek, üreticilerin, kesime getirecekleri elde kalan kurbanlık hayvanları için tarım il müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerektiğine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

Bakan Pakdemirli: 'Üreticimizin satamadığı kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak'
Bakan Pakdemirli: "Üreticimizin satamadığı kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak"
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