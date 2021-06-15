Ağapark sezonu açtı: Kartını al, tatile başla
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Ağapark sezonu açtı: Kartını al, tatile başla

Ağapark sezonu açtı: Kartını al, tatile başla
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesi tarafından 2014 yılında yapımına başlanan ve 2015 yılında hizmete giren bölgenin örnek plaj ve sosyal yaşam tesisi Ağapark, 2021 yaz sezonunu açtı.

Aliağa Belediyesi tarafından 2014 yılında yapımına başlanan ve 2015 yılında hizmete giren bölgenin örnek plaj ve sosyal yaşam tesisi Ağapark, 2021 yaz sezonunu açtı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, kenti bir turizm ve tatil destinasyonuna dönüştürme vizyonu çerçevesinde kente kazandırılan Ağapark'tan yararlanmak isteyen tatilciler, kart.agapark.com adresinden başvuru formunu doldurup sezonluk Ağapark Kartı edinerek tatile hemen başlıyor. Tesisten yararlanacak vatandaşların, 100 TL ücretle satışa sunulan Ağapark Kart ile 1 Mayıs 2022 tarihine kadar 100 giriş hakkına sahip olacağı ifade edildi.

Ege Bölgesi'nin en gözde tatil rotaları arasında bulunan Ağapark, Mavi Bayraklı Plajı, güney sahillerini aratmayan denizi ve plajı, yürüyüş parkurları, spor sahaları, piknik alanları, kafeterya, oyun kafesi, fastfood restoranları, alacart restoranı, otoparkı, can kurtaran hizmeti, sağlık odası, bebek bakım odaları, mescit ve modern yaşam alanları ile dikkat çekiyor.

Aliağa Belediyesi tarafından 170 dönümlük alana kurulan Ağapark, Aliağa'nın futboldaki başarılı temsilcisi Aliağaspor FK tarafından işletiliyor. Bölgenin en büyük ve modern plajları arasında yer alan tesis, Covid-19 tedbirleri ile hijyen koşullarına uygun bir şekilde hizmet veriyor.

8 yaş altı çocukların, 65 yaş üstü vatandaşların, şehit ve gazi yakınları ile engelli vatandaşların karttan muaf oldukları ifade edilirken, Ağapark'ta sunulan hizmetler ile ilgili detaylı bilgiye ise 0232 600 02 42 numaralı hattan ulaşılabileceği aktarıldı. - İZMİR

Ağapark sezonu açtı: Kartını al, tatile başla
Ağapark sezonu açtı: Kartını al, tatile başla

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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