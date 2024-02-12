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İzmir'de 41 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu, 41 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı kıskıvrak yakalandı.

41 ayrı suçtan kaydı ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu kıskıvrak yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Organize Büro Amirliği ekipleri, aralarında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, yağma, gasp, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, mala zarar verme gibi 41 ayrı suçtan kaydı ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.K.'nin ilçede olduğunu belirledi. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlının yerini tespit eden ekipler, O.K.'yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aliağa İzmir Cezaevi Hırsızlık Gözaltı Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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