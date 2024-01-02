Aliağa Petkimspor, iç sahada etkili performans sergiliyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 7 iç saha maçında sadece 1 kez kaybederek taraftarının önünde etkili bir performansa imza attı.

Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son iki iç saha maçında kayıp yaşamayan Aliağa Petkimspor, bu sezon evinde oynadığı toplam 7 maçta ise sadece 1 kayıp yaşadı. İzmir ekibi, bu sezon taraftarının önünde oynadığı P. Karşıyaka, Galatasaray, Tofaş, Manisa Büyükşehir, Darüşşafaka, Büyükçekmece müsabakalarında galibiyet elde ederken, sadece A. Efes'e normal süresi eşitlikle biten karşılaşmada uzatmalarda mağlup oldu.

İç sahada gösterdikleri performansları hakkında konuşan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören de, "İç sahada oynadığımız 7 müsabakada 6 galibiyet elde ettik. Sadece A. Efes'a uzatmadaki bir topla kaybettik. Dolayısıyla kulübümüz adına harika bir dönem geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 7 deplasman maçında sadece 1 kez kazanmayı başardı. - İZMİR