Aliağa Petkimspor, Bodrumspor'u deplasmanda mağlup etti

Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bodrumspor'u deplasmanda mağlup ederek 2 aylık aranın ardından dış sahada galibiyet sevinci yaşadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon iç ve dış sahada gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. İzmir ekibi, 2023-2024 sezonunda taraftarının önünde çıktığı P. Karşıyaka, Galatasaray, Tofaş, Manisa Büyükşehir, Darüşşafaka ve Büyükçekmece Basketbol maçlarında kayıp yaşamazken, sadece A. Efes'e kaybetti. Evinde etkili bir oyun sergileyerek 7 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşayan İzmir ekibi, dış sahada ise tam tersi bir performans ortaya koydu. Aliağa Petkimspor, 15. haftaya kadar deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini ikinci hafta oynanan Samsunspor karşısında aldı. Daha sonra çıktığı 5 dış saha maçında galibiyet yüzü göremeyen Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçta Bodrumspor'u deplasmanda mağlup ederek 2 aylık aranın ardından dış sahada galibiyeti almayı başardı. Böylece Aliağa Petkimspor, bu sezon iç sahada 6 müsabaka kazanırken, dışarıda ise 2 galibiyete imza attı.

İzmir temsilcisi 8 galibiyet, 7 mağlubiyetle puan tablosunda 5. sırada bulunuyor. - İZMİR