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Aliağa Petkimspor, Tofaş ile karşılaşacak

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Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Tofaş ile karşı karşıya gelecek. İki takımın da üst sıralara yükselebilmek için mutlak galibiyet istediği müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. haftasında yarın Tofaş ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Tofaş'a konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 10 galibiyet, 9 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, Tofaş ise 8 galibiyet, 11 mağlubiyetle puan tablosunda 9. sırada bulunuyor. İki takımın da daha üst sıralara yükselebilmek için mutlak galibiyet istediği bu zorlu müsabakayı Mehmet Karabilecen, Tolga Edis ve Umut Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Aliağa Petkimspor, 107-100'lük skorla kazanmayı başarmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sigorta Türkiye Aliağa Tofaş Basketbol Spor Güncel Haberler

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