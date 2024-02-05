Aliağa Petkimspor, iç sahada Samsunspor'u mağlup etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, iç sahada Samsunspor'u mağlup ederek evindeki etkili performansını sürdürmeye devam etti.

Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Samsunspor'u konuk eden Aliağa Petkimspor, rakibini 93-83 mağlup ederek iç sahadaki üst üste 4. galibiyetini elde etti. Böylece evinde 8 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan İzmir ekibi, iç sahada performansıyla ligdeki en iyi takımlar arasında yer alıyor. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören de Samsunspor maçından sonra açıklamalarda bulunarak, "Çok iyi bir takım. Hücumda her gün başka birisi ön plana çıkabiliyor ve takım savunmasını iyi yapıyoruz. Samsunspor'a karşı alışılageldik bir iç saha oyunu oynamadık. Maçı çok agresif istediğimiz gibi oynadık ama aldığımız bazı fauller oyunun içerisinde faul problemine girerek ritmimizin düşmesine neden oldu. Bugün kendi adımıza klasik bir iç saha oyunu oynanmadı. Daha agresif olabilirdik ama nihayetinde kazanmamız bizim için önemli. İç sahada kazanmaya devam ediyoruz. Bu sayede orta-üst grupta kalmaya devam ediyoruz. Bundan sonra önümüzdeki maçlara iyi hazırlanıp kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR