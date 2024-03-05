Üye Girişi
Haberler

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Cayrokopter ile trafik denetimi yaptı

Güncelleme:

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, yollarda meydana gelen trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen Cayrokopter ile Aliağa, Foça ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlıkları'nın sorumluluk bölgesinde, havadan trafik denetimi yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cayrokopter ile trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, yollarda meydana gelen trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen Cayrokopter ile Aliağa, Foça ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlıkları'nın sorumluluk bölgesinde, havadan trafik denetimi yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Menemen Aliağa Aydın Foça Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Düğün Dernek 2 oyuncuları! Düğün Dernek 2 Sünnet filmi konusu, oyuncuları ve Düğün Dernek Sünnet özeti! Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Senden önce neden yok, yeni bölüm ne zaman, günü mü değişti? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 6 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title