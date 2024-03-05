İzmir İl Jandarma Komutanlığı Cayrokopter ile trafik denetimi yaptı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cayrokopter ile trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, yollarda meydana gelen trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen Cayrokopter ile Aliağa, Foça ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlıkları'nın sorumluluk bölgesinde, havadan trafik denetimi yapıldı. - İZMİR