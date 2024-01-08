Aliağa Petkimspor, son iki maçını kazanarak 5. sıraya yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ligde oynadığı son iki maçını kazanarak 5. sıraya yükselmeyi başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 15. hafta mücadelesinde Çağdaş Bodrumspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Aliağa Petkimspor, rakibini 80-62 mağlup ederek ligdeki üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Bu sonuçla beraber İzmir ekibi, puan tablosunda beşinci sıraya kadar yükselmiş oldu.

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Bodrumspor maçı öncesinde deplasmanda sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Dış sahada doğru tercihleri yapamazlarsa kazanmaların zor olacağını bildiklerini belirten Gören, "Önceki tecrübelerimizden burada iyi savunma yapmadan, oyunu kontrol etmeden ve şut tercihlerimizi doğru yapmadan kazanamayacağımızı düşünüyorduk. Maçın başından sonuna dek çok sert savunma yaparak, plana sadık kalarak, hücum tarafını kontrol ederek, doğru atışları bularak ve rakibin eksik yönlerine hücum ederek kontrol ettiğimiz çok net bir maç oynadık. Maçın sonunda oluşan 20 sayılık fark aslında çok gerçekçi değil ama sonuçta maçı kontrol ettik ve maçın genelinde öndeydik. Takımıma teşekkür ederim. 15. haftayı oynadık ve 8. galibiyetimizi aldık. Lig beşinciliğini hak ettiğimizi düşünüyorum. Türkiye Kupası'na katılma hakkını kazandık ve ilk yarıda 8. galibiyetimize ulaştık" diye konuştu. - İZMİR