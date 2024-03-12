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Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir'i mağlup ederek dış sahada galip geldi

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Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda karşılaştığı Manisa Büyükşehir'i 106-90 mağlup ederek 2 aylık aranın ardından dış sahada galip geldi.

Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda karşılaştığı Manisa Büyükşehir'i 106-90 mağlup ederek 2 aylık aranın ardından dış sahada galip geldi.

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon iç sahada 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Aliağa Petkimspor, bu performansı dış sahada göstermekte zorlanıyor. Son oynadığı Manisa Büyükşehir maçı öncesinde son 3 deplasmanı da kaybeden İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta sonu oynadığı maçta Manisa temsilcisini 106-90 mağlup ederek 2 ay sonra dış sahada maç kazanmayı başardı. Bu müsabaka ile birlikte Aliağa Petkimspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşadı.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş'ı, bir sonraki hafta da Fenerbahçe'yi konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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