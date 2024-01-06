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İzmir Aliağa'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

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EGE Denizi'nde, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

EGE Denizi'nde, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünün Ege Denizi'nin Çandarlı Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 14.53'te oldu. İzmir'in Aliağa ilçesine 6 kilometre mesafede yerin 9.18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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