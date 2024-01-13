İş Kazasında Hayatını Kaybeden İşçi Gözyaşları İçerisinde Defnedildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde, limanlar bölgesinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi gözyaşları içerisinde defnedildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Nemrut Körfezi'ndeki Habaş Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda bulunan bir gemide yükleme yapılırken metal bobin 50 yaşındaki temizlik işçisi Kemal Özdemir'in üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri de tamamlanan Özdemir, Bergama ilçesinde bulunan Kadıköy Mahallesi'nde ailesi ve yakınlarının katılımıyla toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR