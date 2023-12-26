Aliağa Petkimspor, Markel Starks'ı kadrosuna kattı

Aliağa Petkimspor, son olarak MoraBanc Andorra forması giyen 32 yaşındaki oyun kurucu Markel Starksi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı. İzmir ekibi, son olarak MoraBanc Andorra forması giyen 32 yaşındaki oyun kurucu Markel Starksi'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ligimizde daha önce sırası ile 2021-2022 sezonu Fenerbahçe Beko ve 2022-2023 sezonunda Darüşşafaka forması giyen Markel Starks, sezonun geri kalanında takımımızın başarısı için mücadele edecek" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İzmir ekibi, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon aldığı 6 galibiyet 7 mağlubiyetle puan tablosunda 7. sırada yer alıyor. - İZMİR