Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'ya konuk olacak

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yarın Darüşşafaka'ya konuk olacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Darüşşafaka'ya konuk olacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Aliağa Petkimspor, 13 galibiyet 13 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, ev sahibi Darüşşafaka ise 12 galibiyet, 14 mağlubiyetle 9. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, rakibini yenerek play-off bölgesindeki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, Darüşşafaka ise bu karşılaşmayı hatasız geçerek play-off hattının içerisine girmek istiyor.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan müsabakayı İzmir ekibi, 112-78'lik skorla kazanmayı başarmıştı. - İZMİR