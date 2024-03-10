DEVA Partisi Aliağa adayı Hakan Erörs kimdir? 2024 DEVA Partisi İzmir Aliağa belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Aliağa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi İzmir Aliağa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Aliağa Belediye Başkan Adayı Hakan Erörs kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HAKAN ERÖRS KİMDİR?

Hakan Erörs, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Aliağa belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ALİAĞA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Aliağa adayı belli oldu. DEVA Partisi Aliağa Belediye Başkan Adayı Hakan Erörs oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.